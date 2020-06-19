Kuşadası, her geçen gün güzelleşiyor

Belediyenin, Aydın Büyükşehir ile işbirliği halinde yürüttüğü çalışmalarla, yaya yoluna 4 bin 500 metrekare parke, 580 metrekare de andezit taşı döşendi. Daha modern bir görünüme kavuşan sahil bandının yağmur suyu drenaj hattı çalışması da tamamlandı. Mazgalları yenileyen ekipler ayrıca trafiğe kapalı olan yaya yolundaki aydınlatma lambalarını yüksek ışık veren tasarruflu olanlarıyla değiştirdi. Kadınlar Denizi’nin ilçenin simgelerinden biri olduğunu belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Güçbirliğiyle Kuşadası kazanıyor” dedi. Öte yandan belediye, Davutlar Mahallesi’ndeki 5 bin 600 metrekare alana kurulu kapalı pazaryerinin çatısını yeniledi. Çatının üzerine pazarcı esnafı ve vatandaşların güneşten etkilenmemesi için ‘Jüt’ bezi de gerildi.

Modern görünüm

Ekipler ayrıca yağmur suyu iniş borularını yenileyip, mazgalları temizledi. Her türlü iklim şartına dayanıklı malzemenin kullanıldığı çatı sayesinde pazaryeri modern bir görünüme kavuştu.



Fidan yarışı



Çevre Koruma Haftası’nda belediye başkanlarının sosyal medya üzerinden başlattığı TEMA’ya fidan bağışlama zincirine, Bodrum Başkanı Ahmet Aras’ın kendisine meydan okumasıyla dahil olan Kuşadası Başkanı Ömer Günel, 150 fidanla destek verdi. Günel de, sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile Didim ve Bornova belediye başkanlarına meydan okudu.