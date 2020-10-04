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    HaberlerEge Haberleri Kuşadası heykellerle donatılacak
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    04.10.2020 - 00:00 |

    Kuşadası heykellerle donatılacak

    Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı ile Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı işbirliğinde, 5-31 Ekim tarihleri arasında 1. Neopolis Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu düzenliyor. Antik dönemde Neopolis olarak adlandırılan Yılancı Burnu mevkiinde gerçekleşecek olan 25 günlük sempozyum süresince Kuşadası teması eserler ortaya çıkarılacak, daha sonra da kentin farklı noktalarında kalıcı olarak sergilenecek.

    Kuşadası heykellerle donatılacak

    Etkinliği geleneksel hale getirmek istediklerini belirten Başkan Ömer Günel, Kuşadası’nı kültür ve sanatın da başkenti haline getirmek amacıyla çalıştıklarını belirtti.

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