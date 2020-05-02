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    HaberlerEge Haberleri Kuşadası, işçinin yanında
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    02.05.2020 - 00:04 |

    Kuşadası, işçinin yanında

    Kuşadası, işçinin yanında

    Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 1 Mayıs’ın, emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olduğunu belirtti. Salgının, emeğin en yüce değer olduğunu ve dayanışmanın önemini bir kez daha gösterdiğini ifade eden Günel, “Nasıl ki dünyada her şey emeğin ürünüyse, küresel salgınla mücadelenin kahramanları da emekçilerdir ve kuşkusuz ki geleceğe güvenle bakabildikleri güzel bir yaşamı hak etmektedirler. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de işçi ve emekçi kardeşlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Omuz omuza, yürek yüreğe kutlayacağımız nice 1 Mayıslarda buluşmak temennisi ile sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

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