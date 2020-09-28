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    HaberlerEge Haberleri Kuşadası nefes aldı
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    28.09.2020 - 00:02 |

    Kuşadası nefes aldı

    Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kadınlar Denizi Mahallesi’ne iki yeni park alanı kazandırmak için kolları sıvadı.

    Kuşadası nefes aldı

    Körfez ve Serhat siteleri arasında yer alan 1485 metrekarelik alanda yapımına başlanan parkta çocuk oyun grubu, spor aletleri, oturma alanları yer alacak. Şu anda istinat duvarı örülmekte olan parkın peyzaj tasarımı da Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılacak. Yine aynı mahallede yer alan Kasım Yaman Caddesi üzerindeki parkta ise yenileme çalışmasına başladı. Ayrıca tenis kortu, 3 potalı basketbol sahası, spor aletleri ve oturma grupları da yer alacak. Başkan Ömer Günel, “İki parkımızı da en kısa süre içerisinde tamamlayarak hemşehrilerimizin kullanımına sunacağız” dedi.

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