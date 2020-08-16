Kuşadası plajları tam not aldı

Yapılan uygulamaya, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de katıldı. Şezlongların sosyal mesafe kuralına göre yerleştirilip yerleştirilmediği kontrol edildi, maskesi olmayan tatilcilere uyarılar yapıldı. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, “Amacımız, vatandaşlarımız arasında huzursuzluk yaratmak değil. “Kamu görevlileri ile belediye yetkililerinin vatandaşlarımızı kibarca uyarması gerekiyor. Denetimlerimiz ara ara devam edecek” dedi.



EN BAŞARILI 4. İLÇE



Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer ise “Plajlarımız Türkiye’ye örnek olarak gösterilebilir standartta. Pandemi ile mücadelede Türkiye’nin en başarılı 4’üncü belediyesi seçildik. Bu bizler için büyük bir gururdur. Yaz sezonuyla plajlarımızda da aynı titizlikle hazırlıklarımıza başladık. Bugün de denetimden tam not aldık” dedi.