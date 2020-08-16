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    HaberlerEge Haberleri Kuşadası plajları tam not aldı
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    16.08.2020 - 00:03 |

    Kuşadası plajları tam not aldı

    AYDIN Büyükşehir ile Kuşadası Belediyesi ortak protokolü ile ARYA AŞ tarafından işletilen, ilçedeki 9 plaj, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle Türkiye genelinde yürütülen koronavirüs tedbirleri kapsamında eşzamanlı olarak yapılan denetimden tam not aldı.

    Kuşadası plajları tam not aldı

    Yapılan uygulamaya, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de katıldı. Şezlongların sosyal mesafe kuralına göre yerleştirilip yerleştirilmediği kontrol edildi, maskesi olmayan tatilcilere uyarılar yapıldı. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, “Amacımız, vatandaşlarımız arasında huzursuzluk yaratmak değil. “Kamu görevlileri ile belediye yetkililerinin vatandaşlarımızı kibarca uyarması gerekiyor. Denetimlerimiz ara ara devam edecek” dedi.

    EN BAŞARILI 4. İLÇE

    Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer ise “Plajlarımız Türkiye’ye örnek olarak gösterilebilir standartta. Pandemi ile mücadelede Türkiye’nin en başarılı 4’üncü belediyesi seçildik. Bu bizler için büyük bir gururdur. Yaz sezonuyla plajlarımızda da aynı titizlikle hazırlıklarımıza başladık. Bugün de denetimden tam not aldık” dedi.

    Ölüme meydan okudularBursa'da düğünde, sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı. Onlarca kişinin el ele tutuşup, halay çektiği görüntülerde ölüme meydan okudular. Bursa’da yapılan düğünde mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü.
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