Kuşadası, Sağlar’ı ağırladı

Aydın Büyükşehir, Kuşadası Belediyesi ile Toplumsal Yayın Grubu işbirliğinde düzenlenen ‘Kuşadası Kitap Fuarı’nda Kültür-Turizm ve Devlet eski Bakanı Fikri Sağlar okurlarıyla buluştu. 19 Ağustos’ta kapılarını açan fuar, Ümit Zileli ve Türker Ertürk’ten sonra Sağlar’ı ağırladı. Atatürk Meydanı’nda ‘Çöküş’ ve ‘Son Çıkış’ isimli kitaplarını imzalayan Sağlar’a kitapseverler büyük ilgi gösterdi. Etkinliğe katıldığı için mutluluk duyduğunu kaydeden siyasetçi, “Böylesine güzel bir fuarı düzenlediği için Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür ederim. Pandemi sürecinde olmamıza rağmen insanların fuara gelerek kitaplara ilgi göstermesi takdir edilecek bir davranış” dedi. Türkiye genelinden 22 yayın evi ve 40 yazarın katıldığı Kuşadası Kitap Fuarı, 29 Ağustos’a kadar ziyaret edilebilir.