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    HaberlerEge Haberleri Kuşadası sakinleri çok şanslı
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    14.06.2020 - 00:03 |

    Kuşadası sakinleri çok şanslı

    Kuşadası Belediyesi‘nin, yerli tohumlarla yetiştirilen ürünlerin halka aracısız ulaşmasını sağlayan “AdaMarket Ekspres” aracı yoğun ilgi görüyor.

    Kuşadası sakinleri çok şanslı

    İlçede üretilen tüm sebze, meyve ve ambalajlı gıdaları Kuşadalılar ile aracısız buluşturan “AdaMarket Ekspres” aracı her gün kentin farklı bir mahallesinde hizmet veriyor. Son olarak Cumhuriyet Mahallesi’ne uğrayan aracın önünde sofralarına daha sağlıklı ve ucuza ürün götürmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

    Tarım da var

    Kuşadası’nın tarımsal yönünü de ön plana çıkardıklarını belirten Başkan Ömer Günel, “Kentimiz, tarımsal üretimin yoğun olarak yapılabileceği bir potansiyele sahip. İlerleyen günlerde araç sayımızı da artıracağız” dedi.

    Belediyenin desteğiyle kurulan Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında gönüllü faaliyet gösteren Emek Atölyeleri’nin günlük maske üretim kapasitesi de 15 binden 20 bine çıktı. Belediye tarafından satın alınan makineler ile üretimi artıran toplam 50 kadın, pandemi sürecinde 25 bini çocuklar için olmak üzere 458 bin yüz maskesi üretti. Medikal kumaştan dikilen maskeler, Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Güvercin Masa ekiplerince esnaf ve vatandaşa dağıtıldı.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Milli Üretim' açıklamasıHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz
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