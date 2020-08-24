‘Kuşadası Sanayi Sitesi’nde hiçbir eksik kalmayacak’

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu’nun daveti üzerine Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Başkanlığa aday olduğu süreçte Kuşadası Sanayi Sitesi’ndeki yol yapım çalışmalarını başlattığını belirten Günel, “Çalışmaların tamamına yakını o dönemde bitti. Benim görevde olduğum sürede hiçbir eksiğiniz kalmayacak. Bundan şüpheniz olmasın” dedi. Kuşadası’nda son 20 yılda yapılan yolu 1 yılda yaptıklarını ifade eden Günel, şöyle devam etti:

‘Birlikte başaralım’

“Bizim yaptıklarımız sıcak asfalt ve parke taşından oluşuyor. Kuşadası’nın bugün gerçekten çok büyük hizmete ihtiyacı var. Kuşadası’nda 2 milyon metrekare yol yapılması gerekiyor. Yaptığımız hesaba göre kendi dönemimizin sonunda yolla ilgili ihtiyacımızın yüzde 70’ini karşılamış olacağız. Öte yandan, salgın döneminde esnaf için seferber olduk. Toplamda 2 milyon 500 bin liralık kira bedelini sildik. Kuşadası’nın büyümeye ve gelişmeye ihtiyacı var. Birbirimize destek olursak bunu çok kısa sürede başarabiliriz.”