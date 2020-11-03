Kuşadası seferber oldu

KUŞADASI Belediyesi, Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin ardından bir yandan hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor, diğer bir yandan da evlerine giremeyen vatandaşlar için gerekli önlemleri alıyor. Vatandaşlara 13 bin 500 kap sıcak çorba ile 5 bin adet kumanya dağıtan ekipler, kentin 4 farklı noktasına da 16 çadır yerleştirdi.

Belediyeye bin 182 hasar başvurusu yapıldığı bilgisini veren Başkan Ömer Günel, “Ağır hasar alan binaların tahliyesi sağlandı. Ağır hasarlı binalarda yaşayan ve gidecek yeri olmadığını beyan eden 87 vatandaşımız otellere yerleştirildi” dedi. Öte yandan Kuşadası’nda AFAD, Özer Türk Stadı’nda çadırlar kurdu.

Kuşadası Belediyesi, Aydın Büyükşehir, Kaymakamlık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AFAD’la koordine içinde vatandaşı yalnız bırakmıyor.