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    18.04.2020 - 00:02 |

    Kuşadası sezona hazır girecek!

    Başkan Ömer Günel, STK temsilcileriyle video konferans yöntemi ile bir araya geldi, koronavirüsün turizme etkileri ve çözüm önerileri ele alındı

    Kuşadası sezona hazır girecek!

    Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in öncülüğünde ilçedeki sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda, koronavirüsün yaklaşan turizm sezonu öncesi ilçe ekonomisine yaptığı olumsuz etkiler ve çözüm önerilerini konuşuldu. Dijital platform üzerinden gerçekleşen görüşmede TÜRSAB Kuşadası Bölgesel Temsil Kurulu Başkanı Eda Yurtcan, krizin 2020 sezonu ortalarında bitmesi durumunda iç pazarla ilgili çalışmaların yapılması gerektiğinin altını çizdi. Belediye Başkanı Ömer Günel, koronavirüs nedeniyle yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen Kuşadası’nın turizm sezonuna hazır bir şekilde gireceğini söyledi.

    İlçedeki önlemleri en üst seviyeye çıkardıklarını belirten Başkanı Günel, “Cadde, sokak, kamu binaları ve halkın yoğun olarak kullandığı yerlerde ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarımız 34 gündür aralıksız sürüyor. Ancak belediye olarak ciddi bir gelir kaybına uğradık. Çünkü şu an kira ve vergi tahsil edemiyoruz. Bu süreçte çalışanlarımızı mağdur etmemek için elimizden geleni yapacağız. Uzun süredir hizmet almayan Kuşadası’nın kalbi konumundaki Türkmen Mahallesi’nin alt ve üst yapısını Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yeniliyoruz. Ayrıca Balıkçılar Meydanı da yakında yeni yüzüne kavuşacak. Sağlık ve Kahramanlar Caddesi gibi turistik trafiğin yoğun olduğu alanlarda da bakım ve onarım çalışmalarımızı tamamladık. Kriz sona erdiğinde Kuşadası’nın sezona hazır bir şekilde gireceğinden esnaf ve turizmci hemşehrilerimin kuşkusu olmasın. Bu süreci herkes taşın altına elini koyarsa atlatabiliriz” dedi.

     

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