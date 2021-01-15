Kuşadası sokakları pırıl pırıl

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi tarafından kentin turistik çarşılarında başlatılan yenileme çalışmaları sürüyor. Sevgi Sokak’a doğal taş döşenmeye başlandı. Zemin söküm işlemi tamamlanan Kahramanlar Caddesi’nde ise altyapı çalışması yürütülecek.

Beton döküm işleminin ardından cadde ve sokaklarda Kuşadası Belediyesi tarafından 30 bin metrekarelik doğal taş döşemesi ve 3 bin metrekarelik yeşil alan düzenlemesi yapılacak. Ayrıca çarşıların aydınlatma sistemleri yenilenerek işletmelerin cephe ve tabela düzenlemeleri birbiriyle uyumlu hale getirilecek. 7/24 esasına göre yürütülen çalışmalar yaz turizm sezonu öncesinde tamamlanmış olacak.