Kuşadası tek yürek oldu

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde yaşanan depremden sonra Kuşadası’nda, Belediye Başkanı Ömer Günel’in çağrısıyla yardım kampanyası başlatıldı. Belediye Ana Hizmet Binası önünde kurulan bağış çadırında 3 gün boyunca 2553 vatandaştan kışlık giysi, elektrikli ısıtıcı, ayakkabı, atkı ve bebek bakım ürünleri gibi temel ihtiyaç malzemeleri toplandı. Paketlenen yardım malzemelerinin arasında sokak hayvanları için kuru mama da yer aldı. Yardım malzemelerini taşıyan TIR, belediye çalışanları ve vatandaşlar tarafından alkışlar eşliğinde Elazığ ve Malatya’ya uğurlandı.