Kuşadası, turizmi 12 aya çıkaracak

Kuşadası Belediyesi, Davutlar Mahallesi’ndeki termal su kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılarak ilçede turizm faaliyetlerinin 12 aya çıkarılması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda belediyenin yetki alanındaki jeotermal kuyudan termal su verilmesi için yeni bir turistik tesisle daha protokol imzalandı.



Zengin mineral yapısı ve uygun kuyu suyu sıcaklığı ile Aydın’da termal turizm yatırımına en uygun yerlerden biri olan Davutlar’da bulunan Kuşadası Belediyesi’ne ait J/845 numaralı jeotermal kuyudan bölgedeki turisttik tesislere su verilmeye devam ediyor. Son olarak Ege Birlik İnşaat A.Ş. tarafından Davutlar Mahallesi’nde 60 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan Dört Mevsim Termal Tesisleri’ne su verilmesi için çalışmalara başlandı.



5. tesis olacak



Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel’in koordinatörlüğünde yürütülen proje kapsamında J/845 numaralı jeotermal kuyudan tesisin kurulacağı araziye sıcak termal su ishale hattı döşeniyor.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile Davutlar Mahallesi’nde kurulacak olan Dört Mevsim Termal Tesisleri’nin işletmecisi Ercan Karadoğan arasında tesise J/845 numaralı jeotermal kuyudan sıcak su verilmesi hususunda protokol imzalandı. Protokolün içeriğinde işletmenin termal su aboneliği şartları ve Kuşadası Belediyesi’ne ait J/845 numaralı jeotermal kuyudan tesisin kurulacağı araziye çekilen sıcak termal su ishale hattının detayları yer alıyor. Ege Birlik İnşaat A.Ş. tarafından inşa edilen işletmenin açılmasıyla birlikte bölgede termal turizm yapan tesis sayısı 5’e yükselecek.



Başkan Ömer Günel, “Termal su kaynaklarının bulunduğu alana turistik işletme kurmak isteyen yatırımcılara destek olacağız” dedi.