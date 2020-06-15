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    HaberlerEge Haberleri Kuşadası yaza hazır
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    15.06.2020 - 00:02 |

    Kuşadası yaza hazır

    Kuşadası yaza hazır

    Kuşadası Belediyesi, dilencilere karşı etkin mücadeleyi sürdürüyor. Duygu istismarcılarını adım adım takip eden Zabıta Müdürlüğü personelinin çalışmaları vatandaş tarafından büyük memnuniyetle karşılanıyor. Bu kapsamda çocuklarını da kullanan dilencilere yönelik operasyon düzenlendi. Dilenciler hakkında cezai işlem uygulandı. Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürü Nuri Can, “Turizm sezonun açılmasıyla birlikte ciddi bir dilenci artışı oluyor. Kuşadası’nda bu tür vakaları yok etmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

    Öte yandan özel plajlar ile halk plajlarına gelen yerli ve yabancı tatilcilerin, temassız ateş ölçer cihazlarıyla vücut ısıları kontrol ediliyor. Ateş ölçümü, hata olmaması için gölgelik ve serin alanlarda yapılırken, tatilciler de uygulamadan   memnun olduğunu belirtiyor.

    Depremin etkilediği Elmalı Köyünde bir çok ev zarar gördüBingöl'de saat 17.24'te merkez üstü Bingöl Karlıova-Yedisu arası Kaynarpınar köyü olan 5,7 büyüklüğündeki depremde Yedisu ilçesine bağlı Elmalı ve Dinarbey köylerinde bazı ev ve ahırlarda çökme meydana geldi.
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