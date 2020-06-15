Kuşadası yaza hazır

Kuşadası Belediyesi, dilencilere karşı etkin mücadeleyi sürdürüyor. Duygu istismarcılarını adım adım takip eden Zabıta Müdürlüğü personelinin çalışmaları vatandaş tarafından büyük memnuniyetle karşılanıyor. Bu kapsamda çocuklarını da kullanan dilencilere yönelik operasyon düzenlendi. Dilenciler hakkında cezai işlem uygulandı. Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürü Nuri Can, “Turizm sezonun açılmasıyla birlikte ciddi bir dilenci artışı oluyor. Kuşadası’nda bu tür vakaları yok etmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Öte yandan özel plajlar ile halk plajlarına gelen yerli ve yabancı tatilcilerin, temassız ateş ölçer cihazlarıyla vücut ısıları kontrol ediliyor. Ateş ölçümü, hata olmaması için gölgelik ve serin alanlarda yapılırken, tatilciler de uygulamadan memnun olduğunu belirtiyor.