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    22.11.2020 - 00:03 | | EŞBER OKAYER DHA

    Kuşadası yeni kurallara uydu

    İÇİŞLERİ Bakanlığı’nın yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgeyle uygulamaya konulan tedbirler Kuşadası’nda da başladı.

    Kuşadası yeni kurallara uydu

    Alışveriş merkezleri, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri gibi işletmeler saat 20.00’de kapılarını müşterilerine kapadı. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi işletmeler de masa ve sandalyelerini içeriye taşıdı paket servis ve gel-al şeklinde hizmet vermeye başladı. Kuşadası’nda yaklaşık 10 yıldır kafe işletmeciliği yaptığını belirten Necdet Yıldız (30), “Salgın hastalık nedeniyle kötü bir sezon geçirmemize rağmen halkın sağlığı her şeyden önemli olduğu için yeni alınan tedbirlere riayet etmek zorundayız. Bu süreçte sadece devletimizin ekonomik anlamda biz işletme sahiplerine daha çok destek olmasını bekliyoruz” dedi.

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