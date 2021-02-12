KUŞADASI YENİLENİYOR

Kuşadası Belediyesi, Kovid-19’la geçen 2020 yılının ardından yeni sezonu kente yakışır bir şekilde karşılamak için turistik çarşılarda Aydın Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa başlattığı yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

4 farklı kurum, 6 noktada 7/24 esasına göre, iş birliği ve uyum içinde mesai harcıyor. 3 ayı geride bırakan çalışmalar kapsamında ekipler, altyapı işlerinin yüzde 80’inden fazlasını tamamladı. Sağlık Caddesi ile Bülent Çağatay Sokak’ta devam eden taş döşeme işlemi, Sevgi Sokak’ta sona erdi. Büyük bölümü betonla kaplanan Kahramanlar Caddesi’nde, çok yakın zamanda doğaltaş döşeme işlemine başlanacak. Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı’nda da çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte turistik çarşılara toplam 30 bin metrekare doğaltaş döşenmiş olacak.

Kısa zamanda tamamlanacak

Belediye Başkanı Ömer Günel, turistik çarşılardaki alt ve üstyapı yenileme çalışmalarının geldiği son aşamayı yerinde inceledi. Belediye Meclisi üyelerinin de eşlik ettiği alan incelemesinde, Belediye Başkanı Ömer Günel, saha amirlerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Esnafla, dükkânların dış cephe giydirmesi hakkında fikir alışverişinde bulunan Günel, çalışmaların çok kısa zamanda tamamlanacağını kaydetti.

‘Dış cepheleri biz boyayacağız’

Turistik çarşılardaki çalışmaların belirlenen programa uygun olarak devam ettiğini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kuşadası’nda ekonomin can damarı olan çarşılarımızdaki yenileme işlemi tamamlandığında yerli ve yabancı turistler hayran kalacak. Dükkânların dış cephe boyalarını da biz yapacağız. Böylece esnafın üzerinden önemli bir yükü de almış olacağız” diye konuştu.