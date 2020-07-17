Kuşadası zabıtası hızır gibi yetişti

Patlayan lastiği değiştirmek için çevredekilerden yardım isteyen Kılıçaraslan’ın imdadına Zabıta Müdürlüğü ekipleri koştu. Patlayan lastiği değiştiren zabıta memurları İzmitli tatilcinin yoluna sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağladı. Zabıta memurlarının kendisine yardım etmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtenKılıçarslan “Kimseyi tanımadığım için ne yapacağımı şaşırdım. Bir anda zabıta ekipleri yanımda belirdi ve patlayan lastiğimi değiştirdi. Kuşadası Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.