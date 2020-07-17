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    HaberlerEge Haberleri Kuşadası zabıtası hızır gibi yetişti
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    17.07.2020 - 00:02 |

    Kuşadası zabıtası hızır gibi yetişti

    Kocaeli’nden Kuşadası’na otomobili ile tatil yapmak için gelen Semiha Kılıçarslan’ın kent merkezinde lastiği patladı.

    Kuşadası zabıtası hızır gibi yetişti

    Patlayan lastiği değiştirmek için çevredekilerden yardım isteyen Kılıçaraslan’ın imdadına Zabıta Müdürlüğü ekipleri koştu. Patlayan lastiği değiştiren zabıta memurları İzmitli tatilcinin yoluna sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağladı. Zabıta memurlarının kendisine yardım etmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtenKılıçarslan “Kimseyi tanımadığım için ne yapacağımı şaşırdım. Bir anda zabıta ekipleri yanımda belirdi ve patlayan lastiğimi değiştirdi. Kuşadası Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

    Şırnak'taki olayda yeni gelişme! Baba konuştu: Taciz, tecavüz söz konusu değilŞırnak'ta görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan kamu görevlisinden şikayetçi olan baba A.İ, "Sosyal medyada iddia edildiği gibi taciz, tecavüz gibi bir durum söz konusu değildir. Sadece kızımın ensesinden çekip, bırakıyor. Kız da korkup, bağırıp dışarı kaçmış. Kapı komşuları da durumu görünce olay kolluk güçlerine bildiriliyor." dedi.
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