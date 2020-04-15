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    HaberlerEge Haberleri Kuşadası’na dezenfeksiyon tüneli
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    15.04.2020 - 07:00 |

    Kuşadası’na dezenfeksiyon tüneli

    Kuşadası Belediyesi, koronavirüse karşı kentte yürüttüğü mücadele kapsamında, halk pazarlarının girişlerine dezenfeksiyon tünelleri yerleştiriyor.

    Kuşadası’na dezenfeksiyon tüneli

    Kuşadası Belediyesi, koronavirüse karşı kentte yürüttüğü mücadele kapsamında, halk pazarlarının girişlerine dezenfeksiyon tünelleri yerleştiriyor. İlki Güzelçamlı’da hizmete giren tünelden geçen vatandaş, maske dağıtımı ve ateş ölçümünün ardından pazaryerine alındı. gerçekleştirildi. Zabıta görevlileri, pazara gelen kişilerin sosyal mesafe kuralına uyup uymadıklarını kontrol etti.
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    Mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerini belirten Başkan Ömer Günel, “Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçemizdeki mahalle, cadde ve sokaklar ile halkın yoğun olarak kullandığı alanları karış karış dolaşıp içerisinde özel bir solüsyonun olduğu 80 derece sıcaklıktaki suyla yıkıyor. Ayrıca kamu binaları, eczane, dolmuş durakları ve parklar düzenli olarak ilaçlanıyor. Vatandaşın sağlığı bizim için her şeyden önce geliyor. Bu konuda bize destek veren Germencik Belediye Başkanı Sayın Fuat Öndeş’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

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