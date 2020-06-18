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    HaberlerEge Haberleri Kuşadası’na sıfır atık belgesi
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    18.06.2020 - 00:02 |

    Kuşadası’na sıfır atık belgesi

    Kuşadası Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında Çevre ve Şehircilik Aydın İl Müdürlüğü tarafından ‘Sıfır Atık Belgesi’ verildi.

    Kuşadası’na sıfır atık belgesi

    Kuşadası geleceğini biriktiriyor” sloganı ile geri dönüşüm çalışmalarını büyük bir titizlik içerisinde yürüten ve son 13 ayda 4 bin 516 ton ambalaj atığı ile 43 bin 282 kilogram bitkisel atık yağ toplayan belediye, hizmet binalarında gerçekleştirdiği geri dönüşüm çalışmaları nedeniyle belgeyi almaya hak kazandı. En hassas oldukları konuların başında çevrenin korunmasının geldiğini belirten Başkan Ömer Günel, “Belediyede atıkları ayrı topluyoruz, personelimize de konula ilgili eğitim verdik. Gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak adına sıfır atık çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Geri dönüştürülebilir tüm atıkları ayrı toplayıp ekonomiye katkı sağlıyoruz” dedi.

    Güvenli alışveriş

    Mobil ofis aracı ile normalleşmeyle birlikte açılan Nazilli Pazarı’nı ziyaret eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, esnafın sorunlarını dinleyip incelemelerde bulundu. “Kentimize gelen misafirlerimizin burada gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmeleri için gerekli olan her türlü önlemi aldık” diyen Günel, “Alan dezenkete edildi. Esnafa maske dağıtıldı” dedi.

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