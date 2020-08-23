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    HaberlerEge Haberleri Kuşadası’nda başkan buluşması
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    23.08.2020 - 00:03 |

    Kuşadası’nda başkan buluşması

    Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve Yozgat-Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i makamında ziyaret etti. Başkanlar, hayata geçirdikleri ve planları dahilinde olan projeler ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

    Kuşadası’nda başkan buluşması

    Nazik ziyaretlerinden dolayı Akın ve Elbaşı’na teşekkür eden Günel, “Sayın Çetin Akın ile uzun zamandır bir araya gelmek istiyorduk. Bugün gerçekleştirebildik. Kendisi belediyecilik alanında oldukça deneyimli bir insandır. Memuriyetle başladığı belediye serüveni başkanlıkla devam ediyor. Bölgemizi dolaşırken bizleri de ziyareti ile onurlandıran Sayın Elbaşı’na da ayrıca çok teşekkür ederim” dedi.

    Fuar teşekkürü

    Öte yandan, devam eden ‘Kuşadası Kitap Fuarı’nda usta gazeteci ve yazar Ümit Zileli okurlarıyla buluştu. Sevenleri için kitaplarını imzalayan Zileli, “Kuşadası’nda olmak mutluluk verici. Pandemi sürecinde olmamıza rağmen böylesine güzel bir atmosfere tanıklık etmek beni gerçekten çok sevindirdi. Başkan Günel’e bu güzel fuar için teşekkür ederim” diye konuştu.

    Mezarlığa yenileme

    Kuşadası Belediyesi, Yeniköy yolu üzerinde bulunan Yeni Asri Mezarlığı’nda, alan genişletme ve çevre düzenleme çalışmalarına başladı. Çalışmaların ardından mezarlığın 1200 olan defin yeri kapasitesi 2800’e çıkacak. Kuşadası’na defnedilmek isteyen faklı dini inançlara sahip kişiler için ise 100 kişilik bir defin alanı oluşturulacak. Çalışmaların bir yıl içerisinde tamamlanacağını belirten Günel, “Doğumdan, ölüme kadar her zaman vatandaşın yanında olmak için çalışıyoruz” dedi.

     

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