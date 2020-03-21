21.03.2020 - 00:05 |
Kuşadası’nda depreme karşı Japonya önlemi
Türkiye Belediyeler Birliği; İçişleri Bakanlığı ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı’nın (JICA) katkılarıyla belediyelerde deprem ve diğer doğal afetler konusunda yapılan çalışmaları değerlendirmek amacıyla Ankara’daki hizmet binasında “Afet Riski Azaltma ve Deprem Toplantısı” düzenledi.
Japonya Ulusal Afet Yönetim Kurumu (JICA) Uzmanı Dr. Shoji Hasegawa, afet riskini azaltmada tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Toplantıya Kuşadası Belediyesi’ni temsilen Başkan Yardımcısı Remzi Çengel katıldı.
Yol gösterici oldu
Toplantının oldukça faydalı geçtiğini belirten Çengel, “Doğal afetlere karşı Japonya’nın aldığı önlemlerle ilgili bilgi edindik. Öğrendiklerimizi, Kuşadası Belediyesi olarak ilçemizde meydana gelecek olası bir afet durumunda nasıl uygulayabileceğimiz konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Toplantı yol gösterici nitelikte oldu” dedi.
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