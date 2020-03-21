Kuşadası’nda depreme karşı Japonya önlemi

Japonya Ulusal Afet Yönetim Kurumu (JICA) Uzmanı Dr. Shoji Hasegawa, afet riskini azaltmada tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Toplantıya Kuşadası Belediyesi’ni temsilen Başkan Yardımcısı Remzi Çengel katıldı.

Yol gösterici oldu

Toplantının oldukça faydalı geçtiğini belirten Çengel, “Doğal afetlere karşı Japonya’nın aldığı önlemlerle ilgili bilgi edindik. Öğrendiklerimizi, Kuşadası Belediyesi olarak ilçemizde meydana gelecek olası bir afet durumunda nasıl uygulayabileceğimiz konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Toplantı yol gösterici nitelikte oldu” dedi.