BİST85.7960,70EURO7,020,29USD6,550,14ALTIN315,271,69
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kuşadası’nda depreme karşı Japonya önlemi
    ABONE OL
    21.03.2020 - 00:05 |

    Kuşadası’nda depreme karşı Japonya önlemi

    Türkiye Belediyeler Birliği; İçişleri Bakanlığı ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı’nın (JICA) katkılarıyla belediyelerde deprem ve diğer doğal afetler konusunda yapılan çalışmaları değerlendirmek amacıyla Ankara’daki hizmet binasında “Afet Riski Azaltma ve Deprem Toplantısı” düzenledi.

    Kuşadası’nda depreme karşı Japonya önlemi

    Japonya Ulusal Afet Yönetim Kurumu (JICA) Uzmanı Dr. Shoji Hasegawa, afet riskini azaltmada tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Toplantıya Kuşadası Belediyesi’ni temsilen Başkan Yardımcısı Remzi Çengel katıldı.

    Yol gösterici oldu

    Toplantının oldukça faydalı geçtiğini belirten Çengel, “Doğal afetlere karşı Japonya’nın aldığı önlemlerle ilgili bilgi edindik. Öğrendiklerimizi, Kuşadası Belediyesi olarak ilçemizde meydana gelecek olası bir afet durumunda nasıl uygulayabileceğimiz konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Toplantı yol gösterici nitelikte oldu” dedi.

    Berberler Odası Başkanı'ndan çağrı: Bir müddet çalışmayın!İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Türkiye'de de görülen corona virüs vakalarıyla nedeniyle İstanbul'daki berberlere çağrıda bulunarak, dükkanlarını bir müddet kapatmalarını istedi.
    daha fazla video için
    Magazin Haberleri Bülteni (20 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2020 Miraç Kandili mesajları: En güzel, anlamlı, uzun-kısa ve resimli Mirac Kandili mesajları

    2020 Miraç Kandili mesajları: En güzel, anlamlı, uzun-kısa ve resimli Mirac Kandili mesajları

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

    İtalyan hemşire: Artık ölüleri bile sayamıyoruz

    İtalyan hemşire: Artık ölüleri bile sayamıyoruz

    Pusuya müebbet istendi

    Pusuya müebbet istendi

    Sıradaki Haber