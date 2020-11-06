Kuşadası’nda, emekli personele plaket

Başkan Ömer Günel öncülüğünde ilklerin yaşandığı bir kent olma yolunda hızla ilerleyen Kuşadası’nda, belediyede uzun yıllar görev yapıp emekli olan 58 personel için veda yemeği düzenlendi. Zaman zaman duygulu anların da yaşandığı gecenin sonunda Günel tarafından emekli personele Kuşadası Belediyesi’ne verdikleri hizmetten ötürü teşekkür plaketi verildi. Günel, “Hiçbir zaman unutulmayacaksınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kapımız sizlere her zaman açık olacak. Bütün talepleriniz öncelikli olarak karşılanacak” dedi.