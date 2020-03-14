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    HaberlerEge Haberleri Kuşadası’nda güçbirliği
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    14.03.2020 - 00:50 |

    Kuşadası’nda güçbirliği

    Kuşadası’nda Kadınlar Denizi Mahallesi, sezon öncesi farklı bir yapıya bürünüyor. Başkan Günel, desteği için Aydın Büyükşehir Başkanı Çerçioğlu’na teşekkür etti

    Kuşadası’nda güçbirliği

    Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun Kuşadası’na hizmet desteği sürüyor. Kadınlar Denizi Mahallesi’nde 15 bin metrekare sıcak asfalt çalışması, Büyükşehir ekiplerinin desteğiyle Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından tamamlanıyor. Yaklaşan turizm sezonu öncesi yapılan hazırlıklar kapsamında İkiçeşmelik, Kadınlar Denizi ve Türkmen mahallelerinde toplam dört sokağa 39 bin metrekare sıcak asfalt dökülecek. 4 bin metrekare parke taşı döşenecek. Plaj bölgesinde de çevre aydınlatma sistemleri yenilenecek.

    ‘Turizmin hizmetinde’

    Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yol yapım ve onarım çalışmalarına devam edeceklerini belirtti, “Kuşadası’nın 2020 sezonuna farklı bir çehreyle girmesi için çalışıyoruz. Belediyemize destek veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ve ekibine teşekkür ederim. Görevde olduğumuz sürece, önceliğimiz vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmek olacak. Turizmde simgeleşen Kadınlar Denizi Mahallemiz, yenilenmiş olarak yerli ve yabancı turistlerimizin hizmetinde olacak” dedi.

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