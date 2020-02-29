Kuşadası’nda kadınlar sağlıklarını koruyor

Kuşadası Belediyespor bünyesinde kadınlara yönelik düzenlenen ücretsiz kurslar sporu kadınların yaşamlarının bir parçası haline getirmeyi hedefliyor. Salı, çarşamba ve perşembe günleri, uzman eğitmenler eşliğinde pilates, step, aerobik ve fitness çalışmaları yapılıyor.



Herkesi sporla buluşturmak için Kuşadası Belediyespor bünyesinde çeşitli kurslar açtıklarını belirten Başkan Ömer Günel, “Yıl boyunca sürecek eğitimler ile kadınlarımıza spor yapma imkânı sunuyoruz. Önümüzdeki süreçte farklı branşlarda, çeşitli yaş gruplarına yönelik uzman eğitmenler gözetiminde kurslarımız devam edecek. Hedefimiz daha sağlıklı bireylerin yaşadığı bir Kuşadası oluşturmak” dedi.