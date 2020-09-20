Kuşadası’nda miniklere 30 bin maske dağıtıldı

Çocuk maskelerini, S.S Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında faaliyet gösteren Emek Atölyesi’ndeki 30 gönüllü kadının ürettiğini belirten Başkan Ömer Günel, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Yıl boyunca dezenfekte işlemini tekrarlayıp, çocuk maskesi dağıtmaya devam edeceğiz. Velilerimizin içi rahat olsun” dedi.