20.09.2020 - 02:12 |
Kuşadası’nda miniklere 30 bin maske dağıtıldı
Kuşadası Belediyesi, yarın başlayacak kısıtlı yüz yüze eğitim dönemi öncesinde ilçe genelindeki okullarda koronavirüse karşı dezenfeksiyon işlemi başlatıp öğrenciler için 10 bin çocuk maskesi dağıttı.
Çocuk maskelerini, S.S Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında faaliyet gösteren Emek Atölyesi’ndeki 30 gönüllü kadının ürettiğini belirten Başkan Ömer Günel, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Yıl boyunca dezenfekte işlemini tekrarlayıp, çocuk maskesi dağıtmaya devam edeceğiz. Velilerimizin içi rahat olsun” dedi.