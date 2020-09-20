BİST1.1120.12EURO8.990.40USD7.560.20ALTIN475.470.79
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kuşadası’nda miniklere 30 bin maske dağıtıldı
    ABONE OL
    20.09.2020 - 02:12 |

    Kuşadası’nda miniklere 30 bin maske dağıtıldı

    Kuşadası Belediyesi, yarın başlayacak kısıtlı yüz yüze eğitim dönemi öncesinde ilçe genelindeki okullarda koronavirüse karşı dezenfeksiyon işlemi başlatıp öğrenciler için 10 bin çocuk maskesi dağıttı.

    Kuşadası’nda miniklere 30 bin maske dağıtıldı

    Çocuk maskelerini, S.S Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında faaliyet gösteren Emek Atölyesi’ndeki 30 gönüllü kadının ürettiğini belirten Başkan Ömer Günel, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Yıl boyunca dezenfekte işlemini tekrarlayıp, çocuk maskesi dağıtmaya devam edeceğiz. Velilerimizin içi rahat olsun” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Arkadaşının öldüğünü görünce gözyaşlarına boğuldu

    Arkadaşının öldüğünü görünce gözyaşlarına boğuldu

    SGK duyurdu milyonları ilgilendiriyor! Maaşlar...

    SGK duyurdu milyonları ilgilendiriyor! Maaşlar...

    Avrupa'ya çok ciddi korona dalgası geliyor

    Avrupa'ya çok ciddi korona dalgası geliyor

    Gece yarısı feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

    Gece yarısı feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

    Sıradaki Haber