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    HaberlerEge Haberleri "Kuşadası’nda trafik daha sakin olacak"
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    25.03.2020 - 00:04 |

    "Kuşadası’nda trafik daha sakin olacak"

    Kuşadası, Aydın Büyükşehir’in desteğiyle 23 Mart’ta başlatılan ‘tek yön’ uygulamasına alışmaya çalışıyor. Başkan Ömer Günel “Önemli bir adım atıldı. Olası aksaklıklar da aşılacaktır” dedi

    "Kuşadası’nda trafik daha sakin olacak"

    23 Mart Pazartesi 00.00 itibariyle başlayan tek yön uygulamasıyla Kuşadası trafiğinin rahatlatılması planlanıyor.

    İlçede kilitlenme noktasına gelen araç trafiğinde tek yön uygulamasının çözüm olabileceğini belirten vatandaşlar, “Belediye Başkanımız Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun desteği ve ekiplerinin uyumlu çalışması ile ilçemizin biriken sorunlarını kararlılıkla tek tek çözüyor. Tek yön uygulaması da bu çözümlerden biridir” dedi.

    ‘Yoğunluk azalacak’

    Uygulamanın ana hattı olan İnönü Bulvarı’nın esnafı Naz Şahinler (39), tek yön uygulamasının esnaf için de ekonomik fayda sağlayacağını belirtti, “Ben aynı zamanda bir kadın sürücü olarak tek yön uygulamasını çok yerinde bir karar olarak görüyorum. İlk günlerde elbette alışkanlıklarımızdan dolayı aksaklıklar yaşanacaktır. Ama kısa süre içinde tek yön uygulamasının getireceği faydaları herkes yaşayarak görecek. Dünyanın bir çok modern kentinde yapılan bir uygulamayı Kuşadası’na kararlılıkla getiren başkanımıza da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

    Uygulamanın değişimin önemli bir adım olduğunu belirten Ahmet Metin (40), “Yıllardır Kuşadası’nda esnaflık yapıyorum. Son yıllarda artan trafik yoğunluğunun mevcut fiziki yapı içinde çözülmesi kolay görünmüyor. Belki birkaç gün zorluk yaşayacağız, ancak tek yön uygulamasına destek olmalıyız”        şeklinde konuştu.

    Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, uygulamaya başlanan ‘Trafik Sakinleştirme Projesi’yle kent içi trafik yoğunluğunun azalacağının altını çizdi.

    Günel, Kuşadası’ndaki değişimin şehir içi trafik düzenlemesiyle sürdüğünü belirtti, “İlk gün itibari ile uygulamaya, vatandaşlarımızın büyük desteği oldu. Elbette bazı aksaklıklar yaşanacaktır. Olası tüm aksaklıklar için gerekli planlamalarımız hazır” dedi.

    ‘Kararlılıkla uygulayacağız’

    Kent içi ulaşımın uygulamayla rahatlayacağını vurgulayan Günel, “İlk zamanlarda alışkanlıkların değişmesi zor olacaktır. Ancak, taşıt yoğunluğunun önümüzdeki süreçte çözülemez bir noktaya gelmemesi için, bu devrim niteliğindeki projeyi kararlılıkla           uygulayacağız” diye konuştu.

     

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