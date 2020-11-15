Kuşadası’nda virüs mücadelesi sürüyor

Tüm sahil şeridini 80 derecelik köpüklü su ile yıkayan ekipler, son olarak Cumhuriyet ve Türkmen mahallelerini köşe bucak temizledi. Öte yandan pazaryerleri, işlek caddeler ve meydanlar başta olmak üzere kent genelinde maske ve sigara denetimi yapan zabıta ekipleri, gerekli uyarılarda bulundu. Pandemi süreci sonlanana kadar tedbiri elden bırakmayacaklarını belirten Başkan Ömer Günel, “Üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz ve yapacağız” diye konuştu.