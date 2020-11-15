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    HaberlerEge Haberleri Kuşadası’nda virüs mücadelesi sürüyor
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    15.11.2020 - 00:02 |

    Kuşadası’nda virüs mücadelesi sürüyor

    Koronavirüs ile mücadele tedbirlerini elden bırakmayan Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, dezenfeksiyon çalışmalarını sahil şeridinin ardından ara mahalle ve sokaklarda yoğunlaştırdı.

    Kuşadası’nda virüs mücadelesi sürüyor

    Tüm sahil şeridini 80 derecelik köpüklü su ile yıkayan ekipler, son olarak Cumhuriyet ve Türkmen mahallelerini köşe bucak temizledi. Öte yandan pazaryerleri, işlek caddeler ve meydanlar başta olmak üzere kent genelinde maske ve sigara denetimi yapan zabıta ekipleri, gerekli uyarılarda bulundu. Pandemi süreci sonlanana kadar tedbiri elden bırakmayacaklarını belirten Başkan Ömer Günel, “Üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz ve yapacağız” diye konuştu.

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