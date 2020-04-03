Kuşadası’nda Virüse geçit yok

Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemeye yönelik başlattığı çalışmalara aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekipler 65 yaş üzeri olan ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara 10 bin adet maske, 12 bin çift eldiven ve 300 litre dezenfektan dağıttı. Ayrıca, Sağlık işleri Müdürlüğü’nce kentin farklı noktalarına el dezenfektanı otomatları yerleştirilip, hastalıktan korunma yöntemlerini anlatan broşürler dağıtıldı. İlerleyen günlerde müdürlüğe bağlı diyetisyenlerin bağışıklık sistemini güçlendirme yöntemleri hakkında hazırlayacağı makaleler le de halkın bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Belediye, gıda ürünü satan ve üreten işletmeleri de hijyen kuralları açısından sürekli denetliyor. Müşterilere de sosyal mesafeyi hatırlatıyor.