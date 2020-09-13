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    HaberlerEge Haberleri Kuşadası’ndaki meslek odaları, taleplerini iletti
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    13.09.2020 - 07:00 |

    Kuşadası’ndaki meslek odaları, taleplerini iletti

    CHP Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Kuşadası’ndaki meslek örgütlerinin temsilcileri ile bir araya gelip pandemi süreci ile ilgili olarak yaşadıkları sorun ve talepleri dinledi.

    Kuşadası’ndaki meslek odaları, taleplerini iletti

    CHP Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Kuşadası’ndaki meslek örgütlerinin temsilcileri ile bir araya gelip pandemi süreci ile ilgili olarak yaşadıkları sorun ve talepleri dinledi. Oda temsilcileri, eğlence mekanlarında müzik saati kısıtlamasının 02.00’ye uzatılması, pandemi döneminde büyük mağduriyet yaşayan esnafın borçlarının silinmesi ve kira yardımı konularında destek istedi. Desteğin hibe şeklinde olması gerektiği dile getirildi.
    Esnafa destek
    Buluşmaya katılan ve turizm kentlerinin ayrı bir çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Belediye Başkanı Ömer Günel ise, “Kısıtlamaların turistik faaliyetleri sekteye uğratacak şekilde olmaması gerekiyor. Belediye olarak pandemi sürecinde esnaftan 3 aylık kira bedelini almadık. Toplamda 2 milyon 500 bin liralık bir gelirden vazgeçmiş olduk. Bu şekilde esnafımıza destek olduk. Öte yandan Balıkçılar Meydanı’nda altı hafta boyunca mini konserler düzenleyip bölgedeki esnafın para kazanmasını sağladık” diye konuştu.

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