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    HaberlerEge Haberleri Kuşadası’ndaki tekneler güvende
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    14.01.2021 - 00:03 |

    Kuşadası’ndaki tekneler güvende

    Kuşadası’ndaki tekneler güvende

    Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nda, tarihi Balıkçılar Meydanı’nın yenilenerek kentin en önemli cazibe merkezlerinden biri haline getirilmesinin ardından, bu kez de balıkçı barınağındaki iyileştirme çalışmalarına hız verildi. Daha önce balıkçıların yaz aylarında sıcak hava ve kavurucu güneşten etkilenmeden ağlarını tamir edebilmeleri için barınağa gölgelikler kuran Kuşadası Belediyesi, şimdi de barınaktaki mapaları yeniledi. Bu kapsamda, ilk olarak eskiyen mapalar yerlerinden söküldü. Ardından, özel olarak çelikten imal edilen 35 santimetrelik yeni mapalar Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince 2 metre aralıklarla beton zemine çakıldı.

    Çelik mapalar sayesinde balıkçılar, özellikle havanın yağışlı ve fırtınalı olduğu soğuk kış günlerinde teknelerinin kara ile olan bağlantısını artık daha güvenli bir biçimde kurabilecekler.

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