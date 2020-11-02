Kuşadası’nı heykeller süsleyecek

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) ile Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı işbirliğinde düzenlenen 1. Uluslararası Neopolis Heykel Sempozyumu kapsamında hazırlanan 9 heykel görücüye çıktı. Rusya’dan Kiril Grekov ile Anna Sosenskaia, Türkiye’den de İmdat Avcı, Çağdaş Erçelik, Özlem Şengönül, Hakan Çınar, Hakan Şengönül, Sıtkı Eryılmaz ve Roben Divarcı’nın eserlerinin kentin farklı noktalarında kalıcı olarak sergileneceğini belirten Başkan Ömer Günel, “İzmir’deki can kayıpları, Seferihisar’daki büyük zarar ve kardeş kentimiz Samos’taki büyük yıkım ve ölümler moralimizi çok bozdu. Ancak yaşadığımızı, yaşamın devam ettiğini hissetmek için bu etkinliği iptal etmedik. Bu sempozyumu düzenlemek benim en büyük hayalimdi. Turizm ve kültür kenti Kuşadası’nın her yerinde heykeller olsun istiyordum” dedi. Etkinlik sonunda Kaymakam Sadettin Yücel, Başkan Günel, Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı Başkanı Naile Göçen Çukurova, KUSAV Başkanı Levent Köylü ve belediye başkan yardımcıları katılımcı sanatçılara plaketlerini verdi.