02.02.2020 - 00:00 |
‘Kuşadası’nın kapıları herkese açık’
Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, 10 Numara Sportif Turizm ve Organizasyon A.Ş tarafından Yüksel Alkışlı Spor Tesisleri’nde düzenlenen futbol kampını ziyaret etti.
Bulgaristan’dan Lokomotif Plovdiv ve Skol Marcova ile İzmir’den Altay’ın altyapısında forma giyen futbolcuların antrenmanını izleyen Turan, sporculara başarılar diledi. Kampla ilgili Mahmut Gözüaçık’tan bilgi alan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, “Sizlere Belediye Başkanımız Ömer Günel’in selamlarını getirdim. Kuşadası her zaman sporcu dostu bir kent oldu. Gerek kış gerekse de yaz döneminde çalışmak için Kuşadası’na gelmeyi planlayan takımlara kapımız sonuna kadar açık” diye konuştu.
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Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.