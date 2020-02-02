‘Kuşadası’nın kapıları herkese açık’

Bulgaristan’dan Lokomotif Plovdiv ve Skol Marcova ile İzmir’den Altay’ın altyapısında forma giyen futbolcuların antrenmanını izleyen Turan, sporculara başarılar diledi. Kampla ilgili Mahmut Gözüaçık’tan bilgi alan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, “Sizlere Belediye Başkanımız Ömer Günel’in selamlarını getirdim. Kuşadası her zaman sporcu dostu bir kent oldu. Gerek kış gerekse de yaz döneminde çalışmak için Kuşadası’na gelmeyi planlayan takımlara kapımız sonuna kadar açık” diye konuştu.