Kuşadası’nın yeşil atağı devam ediyor

Altyapı çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen bulvara doğal taş döşemesi, içerisinde dekoratif gölgelikler, dinlenme alanları ve 48 adet palmiye ağacını barındıran bir peyzaj projesi uygulanacak. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kentimizin en merkezi noktasında yer alan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı, modern bir turizm kentine yakışacak nitelikte bir yapıya sahip olacak. Önemli bir cazibe merkezi haline gelecek” dedi.