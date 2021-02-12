Kuşaklar Başkan Çerçi’den

Sporcuları kutlayan Yunusemre Belediye Başkanı Çerçi, “23 sporcumuzun siyah kuşak alması bizleri çok sevindirdi. Bizler sizlerin başarısı için her türlü desteği vereceğiz.

Bunun için de vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı seven, eğitimli, iyi bireyler olmak çok önemli. Spor kulübümüzün adına sizleri bu başarıdan dolayı tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” diye konuştu. Ayrıca Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen kuşak sınavlarında büyük başarı gösteren Yunusemre Belediyesporlu 14 kız, 9 erkek 23 sporcu başarılı olarak siyah kuşağa terfi etmişti. Dereceye giren 23 sporcunun kuşakları Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk tarafından takıldı.