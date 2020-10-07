Kuşkonmazlar dağıtılacak

Çoğaltılacak olan kuşkonmazlar önümüzdeki yıllarda Aydınlı üreticilere dağıtılacak ve yetiştirmek isteyenlere uygulamalı eğitimler verilecek. Çiftçi Merkezi’nde önümüzdeki süreçte kışlık sebzelerin de ekiminin yapılacağını belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, “Merkezimizde üretilen sebzeler bu yıl Halk Ege Et marketlerinde Aydınlılarla ve İzmirlilerle buluşturuldu. Deneyimlerimizi paylaşmaya hazırız” şeklinde konuştu.



Odadan ziyaret



Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kedirlioğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Aydın Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Çerçioğlu, çiftçinin üretimdeki girdi maliyetleri konusunda yaşanan sıkıntıları dile getirdi.