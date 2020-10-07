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    HaberlerEge Haberleri Kuşkonmazlar dağıtılacak
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    07.10.2020 - 00:02 |

    Kuşkonmazlar dağıtılacak

    Aydın Büyükşehir tarafından kente kazandırılan ‘Aydın Çiftçi Merkezi’nde bu yıl deneme dikimi yapılan kuşkonmazlardan ürün alınmaya başlandı.

    Kuşkonmazlar dağıtılacak

    Çoğaltılacak olan kuşkonmazlar önümüzdeki yıllarda Aydınlı üreticilere dağıtılacak ve yetiştirmek isteyenlere uygulamalı eğitimler verilecek. Çiftçi Merkezi’nde önümüzdeki süreçte kışlık sebzelerin de ekiminin yapılacağını belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, “Merkezimizde üretilen sebzeler bu yıl Halk Ege Et marketlerinde Aydınlılarla ve İzmirlilerle buluşturuldu. Deneyimlerimizi paylaşmaya hazırız” şeklinde konuştu.

    Odadan ziyaret

    Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kedirlioğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Aydın Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Çerçioğlu, çiftçinin üretimdeki girdi maliyetleri konusunda yaşanan sıkıntıları dile getirdi.

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