Kütüphaneler yeniden ziyaretçilere açıldı

İZMİR’de koronavirüs tedbirleri nedeniyle bir süre kapalı tutulan kütüphaneler, alınan önlemlerle ziyarete açıldı. Girişe dezenfektanlar konulurken, ateşleri ölçülerek içeriye girenler, sosyal mesafeye göre dizayn edilen masalarda oturtuluyor. Ozon teknolojisine sahip çoklu kitap sterilizasyon cihazıyla kitaplar dezenfekte ediliyor. Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ, “Biz önlemlerimizi alırsakta kişilerin kendi önlemini alması, dikkat etmesi gerekiyor” diye konuştu.