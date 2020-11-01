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    HaberlerEge Haberleri Kuyumculukta online dönemi
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    01.11.2020 - 07:00 |

    Kuyumculukta online dönemi

    Gaziemir ve Bornova’daki mağazalarıyla hizmet veren Şehzade Kuyumculuk Kurucusu Mehmet Karip, sehzadekuyumculuk.com adresi üzerinden Türkiye’nin her yerine online satışlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

    Kuyumculukta online dönemi

    Gaziemir ve Bornova’daki mağazalarıyla hizmet veren Şehzade Kuyumculuk Kurucusu Mehmet Karip, sehzadekuyumculuk.com adresi üzerinden Türkiye’nin her yerine online satışlar gerçekleştirdiklerini söyledi. Yeni bir mağaza açmak yerine, e-ticaret sektörüne yatırım yapma kararını verdiklerini dile getiren Karip, “1994’ten bu yana çalışma hayatının içindeyim. 2013 yılında Gaziemir Önder caddesindeki mağazamızla perakende sektörüne adım attım. İçinde bulunduğumuz durum nedeniyle özgün tasarımlarımızı bu ay içinde online satışa sinmaya başladık. Kredi kartı üzerinden güvenli alışveriş olanağı sunan SSL sertifikalarını kullanıyoruz. Ayrıca garantili teslim hizmeti ile kargoları sigortalıyor ve ürünlerin teslimatını elden yapabiliyoruz. App Store ve Play store uygulamamız da mevcut. Ayrıca sehzade_kuyumculuk Instagram sayfamızdan da ürünleri inceleyip sipariş verebilirsiniz” diye konuştu.

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