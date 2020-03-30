Kuzey bebeği kucağına alacağı günü bekliyor

İZMİR’de ortalama her bin doğumda görülen ‘doğuştan çarpık ayak’ hastalığıyla dünyaya gelen, Menemen’de yaşayan Sevda Karataş (35) ve kaynak ustası Tuncay Karataş’ın (28) oğulları Kuzey, İzmir Kent Hastanesi’nde solunum ve beslenme sorunları nedeniyle yatırıldığı kuvözde alçı tedavisine alındı. Solunum sıkıntısı nedeniyle ağızdan beslenemeyen Kuzey bebeğin kuvözdeki tedavisini Yeni Doğan Uzmanı Dr. Cengiz Öztürk, ortopedik tedavisini ise Prof. Dr. İbrahim Akel ve Opr. Dr. Yasin Hakhverdiyev üstlendi. Kuzey bebeğin ortopedik tedavisi de kuvöz içinde başlatıldı.

Tedaviyi gerçekleştiren Prof. Dr. İbrahim Akel, pediatrik ortopedi vakalarında doğumdan hemen sonra yapılan muayenenin çok önemli olduğuna dikkat çekti, “Her iki dizi ve iki dirseği doğuştan çıkık olan bebeğimizi uzun bir tedavi süreci bekliyor. Düzeltme alçılarıyla tedavisini sürdürüyoruz” dedi. Anne Karataş da, oğlunu kucağına alacağı günü beklediğini söyledi.