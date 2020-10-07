Kuzey Kampüsü kapılarını açtı

Menemen Ulukent’te kapılarını öğrencilerine açan kampüste; anaokulu, ilkokul, ortaokul, Anadolu lisesi ve fen lisesi bulunuyor. Kampüsün, kolejin Karşıyaka bölgesindeki ilk Anadolu ve fen lisesi de olma özelliği taşıdığını belirten Müdür Serkan Taşçıoğlu, MEB’in belirlediği kademelerde hem online hem de yüz yüze eğitimlere başladıklarını kaydetti, “Öğrencilerimizin proje üreten, tasarlarken toplumsal faydayı gözeten, tasarım yönüyle güçlü ürünler ortaya çıkaran vatandaşlar olarak yetişmelerini sağlıyoruz” dedi.