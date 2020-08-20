Laboratuvar gururu

Tarıma, üreticiye destek veren, bilimsel ve akılcı yöntemlerle üreticinin toprağında kalmasını sağlamayı amaçlayan ve katma değeri yüksek ürünler elde etmesi için çalışan Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin tarım laboratuvarı 4 dalda analiz yapabilen Türkiye’nin sayılı laboratuvarlarından olması ile de dikkat çekiyor. Türkiye’nin 30 farklı ilinden toprak, sulama suyu, bitki analizleri gelen laboratuvara 2020 yılı içerisinde Diyarbakır’dan 114 toprak, 330 bitki, Denizli’den 71 bitki, Çanakkale’den 62 bitki, Manisa’dan 31 toprak analizi numunesi geldi. 2020 yılı içerisinde laboratuvarda toplam 1337 analiz yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, üreticilerin toprağında kalması, üretmesi ve ürettiğinin karşılığını alması için Büyükşehir ailesi olarak var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.