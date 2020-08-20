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    20.08.2020 - 02:40 |

    Laboratuvar gururu

    Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Amaçlı Toprak Sulama Suyu ve Bitki Laboratuvarı, bugüne kadar 10 bin 521 toprak, su ve bitki analizi yaparak üretime katkı sağladı. Büyükşehir, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliği ile üniversite yerleşkesi içerisinde kurulan Tarımsal Amaçlı Toprak Sulama Suyu ve Bitki Laboratuvarı bugüne kadar 7 bin 716 toprak, 2426 Bitki, 379 su, analizi yaparak üreticilerin yanında oldu. Muğla toprakları yanında 30 farklı şehir ve iki ülkeden de 2002 numune analiz edilerek üreticilere katkı sağlandı.

    Laboratuvar gururu

    Tarıma, üreticiye destek veren, bilimsel ve akılcı yöntemlerle üreticinin toprağında kalmasını sağlamayı amaçlayan ve katma değeri yüksek ürünler elde etmesi için çalışan Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin tarım laboratuvarı 4 dalda analiz yapabilen Türkiye’nin sayılı laboratuvarlarından olması ile de dikkat çekiyor. Türkiye’nin 30 farklı ilinden toprak, sulama suyu, bitki analizleri gelen laboratuvara 2020 yılı içerisinde Diyarbakır’dan 114 toprak, 330 bitki, Denizli’den 71 bitki, Çanakkale’den 62 bitki, Manisa’dan 31 toprak analizi numunesi geldi. 2020 yılı içerisinde laboratuvarda toplam 1337 analiz yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, üreticilerin toprağında kalması, üretmesi ve ürettiğinin karşılığını alması için Büyükşehir ailesi olarak var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

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