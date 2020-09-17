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    HaberlerEge Haberleri Labranda Yatağan’da da satılacak
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    17.09.2020 - 00:03 |

    Labranda Yatağan’da da satılacak

    CHP Yatağan İlçe Başkanı Mehmet Kemiksiz, Kadın Kolları Başkanı Ulviye Kızıldağ, yönetim kurulu ve Yatağan Belediyesi CHP’li meclis üyeleri, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ı ziyaret etti.

    Labranda Yatağan’da da satılacak

    Milas Belediyesi’nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Kemiksiz, insan odaklı çalışmalar için Başkan Tokat’a teşekkür etti. Ziyarette Labranda Su Fabrikası’nda gerçekleşen 20 milyon liralık yenileme çalışmaları hakkında bilgi alan Kemiksiz, Labranda Su markasının Yatağan’da da satılması konusunda çalışma yapacaklarını dile getirdi.

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