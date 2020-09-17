Labranda Yatağan’da da satılacak

Milas Belediyesi’nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Kemiksiz, insan odaklı çalışmalar için Başkan Tokat’a teşekkür etti. Ziyarette Labranda Su Fabrikası’nda gerçekleşen 20 milyon liralık yenileme çalışmaları hakkında bilgi alan Kemiksiz, Labranda Su markasının Yatağan’da da satılması konusunda çalışma yapacaklarını dile getirdi.