17.09.2020 - 00:03 |
Labranda Yatağan’da da satılacak
CHP Yatağan İlçe Başkanı Mehmet Kemiksiz, Kadın Kolları Başkanı Ulviye Kızıldağ, yönetim kurulu ve Yatağan Belediyesi CHP’li meclis üyeleri, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ı ziyaret etti.
Milas Belediyesi’nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Kemiksiz, insan odaklı çalışmalar için Başkan Tokat’a teşekkür etti. Ziyarette Labranda Su Fabrikası’nda gerçekleşen 20 milyon liralık yenileme çalışmaları hakkında bilgi alan Kemiksiz, Labranda Su markasının Yatağan’da da satılması konusunda çalışma yapacaklarını dile getirdi.