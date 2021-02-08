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    HaberlerEge Haberleri ‘Laf değil, icraat’
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    08.02.2021 - 00:03 |

    ‘Laf değil, icraat’

    ‘Laf değil, icraat’

    Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 2020 yılında yaptıkları çalışmaları değerlendirdi. “Laf değil icraat üretiyoruz” diyen Başkan Çerçi, 2021 yılı için de müjdeler verdi. Yunusemre Belediyesi’nin 7 yıl önce kurulduğunu, kendisinin de kurucu başkan olarak hizmet verdiğini kaydeden Çerçi, “Özellikle pazarcı esnafımızın modern pazaryeri ihtiyacını gözeterek yola çıktığımız Yunus Emre Millet Çarşımızı geçtiğimiz yıl içerisinde tamamladık” dedi.

    Müze kazandıracak

    Kentin kültür turizmine değer katacak olan Yunus Emre Kültür Parkı’nı da de tamamladıklarını dile getiren Çerçi, “4 konaktan oluşan projede, İrfan Meclisi ve Geleneksel El Sanatları Atölyesi hizmet vermeye başladı. Yine buraya şehzadeler şehri olan Manisa’ya yakışır bir müzeyi de kazandırmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Akgedik’te, Türkiye’nin en büyük toplu konut projelerinden biri olan, 5 bin 500 konutluk projenin 3. etabına bu yıl başlamak istediklerini sözlerine ekledi.

    54 sivil toplum kuruluşundan oluşan Manisa Sivil Dayanışma Platformu (MASİDAP) üyelerini de konuk eden Başkan Çerçi, platformun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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