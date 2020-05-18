Laleci’den gençlere övgü

Nijeryalı forvet Rasheed ile Onaka’nın da gelecek vadeden isimlerin başında geldiğini vurgulayan Laleci, “Kadromuzda Murat Elkatmış, Can, Ömer, Abdülkadir ve Furkan gibi birçok genç isim bulunuyor. Menemenspor geçmişten bugüne birçok oyuncuyu Türk futboluna kazandırdı. Misyonumuzu sürdüreceğiz. Hem yarışmacı hem de yetiştirici kimliğimizle yolumuza devam edeceğiz. Şu anda vitrine çıkardığımız çok oyuncu var. Futbolumuza yeni gençleri armağan etmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.