08.06.2020 - 00:00 |
Laleci’nin gözdesi Samed Ali
Ekol Göz Menemenspor, koronavirüs salgınının ardından 20 Haziran’da deplasmanda oynayacağı Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, devre arasında takıma dahil olan golcü Samed Ali performansıyla teknik ekibi umutlandırdı.
Göztepe’den büyük umutlarla kiralanan ancak 6 maçta 1 gol atabilen 24 yaşındaki oyuncu, takımın kendi arasında oynadığı hazırlık maçında 4 gol buldu. Hırsı ve isteği ile Teknik Direktör Cenk Laleci’den tam not alan deneyimli golcü, “Hazırım” mesajını verdi. “Kimsede bir sağlık sorununa rastlanmadı” diyen Laleci, “Matematiksel olarak Play Off umudumuzu koruyoruz. Bunun için sonuna kadar çabalayacağız” dedi.