Laleci’nin gözdesi Samed Ali

Göztepe’den büyük umutlarla kiralanan ancak 6 maçta 1 gol atabilen 24 yaşındaki oyuncu, takımın kendi arasında oynadığı hazırlık maçında 4 gol buldu. Hırsı ve isteği ile Teknik Direktör Cenk Laleci’den tam not alan deneyimli golcü, “Hazırım” mesajını verdi. “Kimsede bir sağlık sorununa rastlanmadı” diyen Laleci, “Matematiksel olarak Play Off umudumuzu koruyoruz. Bunun için sonuna kadar çabalayacağız” dedi.