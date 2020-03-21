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    HaberlerEge Haberleri Laodikya’da 2 bin yıllık güneş saati
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    21.03.2020 - 00:05 |

    Laodikya’da 2 bin yıllık güneş saati

    Denizli’deki Laodikya Antik Kenti’nde devam eden kazı ve restorasyon çalışmalarında mevsimleri gösteren Helenistik döneme ait tek parça halinde güneş saati ortaya çıkarıldı.

    Laodikya’da 2 bin yıllık güneş saati

    Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, “2 bin yıllık saat yılın bölümlerini net olarak gösteriyor. Kış, kış ile yaz ortasını ve yaz bölümünü gösteren 3 bölümlü saat ilk kez çıkarılıyor. Dünyada çok nadir örnekleri var” dedi. l DENİZLİ AA

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