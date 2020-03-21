Laodikya’da 2 bin yıllık güneş saati

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, “2 bin yıllık saat yılın bölümlerini net olarak gösteriyor. Kış, kış ile yaz ortasını ve yaz bölümünü gösteren 3 bölümlü saat ilk kez çıkarılıyor. Dünyada çok nadir örnekleri var” dedi. l DENİZLİ AA