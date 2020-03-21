21.03.2020 - 00:05 |
Laodikya’da 2 bin yıllık güneş saati
Denizli’deki Laodikya Antik Kenti’nde devam eden kazı ve restorasyon çalışmalarında mevsimleri gösteren Helenistik döneme ait tek parça halinde güneş saati ortaya çıkarıldı.
Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, “2 bin yıllık saat yılın bölümlerini net olarak gösteriyor. Kış, kış ile yaz ortasını ve yaz bölümünü gösteren 3 bölümlü saat ilk kez çıkarılıyor. Dünyada çok nadir örnekleri var” dedi. l DENİZLİ AA
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