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    29.04.2020 - 07:00 | | RAMAZAN ÇETİN DHA

    Laodikya’da etkinlikler Mart 2021’de

    DENİZLİ’de, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ndeki, Laodikya Antik Kenti’nde bulunan 2 bin 200 yıllık antik tiyatroda kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor.

    Laodikya’da etkinlikler Mart 2021’de

    DENİZLİ’de, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ndeki, Laodikya Antik Kenti’nde bulunan 2 bin 200 yıllık antik tiyatroda kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor. Antik kenti ziyaret eden ve çalışanlara maske dağıtan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, antik tiyatroda önümüzdeki mart ayından itibaren çeşitli etkinlikler yapılabileceğini söyledi.
    15 yıldır devam ediyor
    Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek’ten bilgi alıp, antik kenti gezen Örki, “Arkadaşlarımız mesafe kurallarına uygun şekilde, sıcağın altında çalışmalarını sürdürüyor. Burada 15 yıldır kazılar yapılıyor ve belki de bir asırda çıkartabilecek kadar çok tarihi eser ortaya çıkartıldı. Kısa bir süre içerisinde antik tiyatromuzda çalışmalar sonlanacak. 2021 yılının mart ayında antik tiyatromuzun içerisinde bir çok farklı etkinliklere de ev sahipliği yapabiliriz. Turizmin başlayacağı güzel günleri iple çekiyoruz” dedi. 

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