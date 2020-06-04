04.06.2020 - 00:01 |
Laodikya’da ot temizliği
Anadolu’nun en büyük antik kentlerinden biri olan Laodikya’nın gün yüzüne çıkarılıp dünya kültür mirasına kazandırılması için birçok çalışmaya imza atan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 100 kişilik ekiple virüs nedeniyle geçici süre kapalı tutulan antik kentte temizlik yaptı.
Tarihi alanda kuruyan yabani otların temizliğini yapan ekipler, antik kentte meydana gelebilecek yangın riskini de önledi.
Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."