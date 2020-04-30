30.04.2020 - 00:01 |
Lapseki kirazı 10 gün sonra satışta
Uzun raf ömrü, iriliği, tadı, rengi ve aromasıyla yaz meyveleri arasında en çok aranan ürünlerden Lapseki kirazı, 10 gün sonra turfanda olarak satışa sunulacak.
Çanakkale’nin Lapseki ilçesindeki kiraz bahçelerinde hasat öncesi son hazırlıklarını tamamlayan üreticiler, yüksek rekolte ve verim bekliyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması halinde Lapseki kirazının 10 gün sonra tezgahlarda yerini alacağını belirtti.
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