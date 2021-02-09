Laser Radial, 420 ve Techno 293 sınıfları Gelişim Kampları gerçekleştirildi

2019 yılında yapılan TYF Federasyon Kupası, TYF Türkiye Şampiyonası ve 2020 yılında yapılan TYF Yıldızlar Kupası sonucunda oluşan Rank sıralaması dikkate alınarak davet edilen yelkencilerin yer aldığı Laser Radial Gelişim Kampı’nda TYF Laser Antrenörü Onur Derebaşı, Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Serkan Yapan, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Antrenörleri Ercan Karagün ve Gökhan Durkal görev aldı. 420 Gelişim Kampı; TYF Antrenörleri Tayfun Erey ve Onur Karasu ile Arkas Çeşme Yelken Kulübü Antrenörü Sergen Birincioğlu gözetiminde gerçekleştirilirken Techno 293 Gelişim Kampı ise TYF Techno 293 Antrenörü Onur Yalçın ve Urla Deniz Kulübü Antrenörü Tuğrul Albayraksaran gözetiminde yapıldı.