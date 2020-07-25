Lastikler balık moloz dağ oldu

Ege’nin cennet doğasını ve kent merkezlerini kirletenlerin verdiği zarar şoke etti. Çevre için mücadele eden gönüllüler ve belediyeler, vatandaşlara duyarlı olmaya çağrısı yaptı.

Buca Belediyesi, kaçak moloz dökümüyle mücadelesini sürdürüyor. Ağırlıklı olarak mobilya sanayisinin yoğunluk gösterdiği Seyhan Mahallesi’nde yer alan Milli Emlak arazisi, kaçak moloz dökenlerin adresi haline gelince ekipler harekete geçti. Moloz dağına dönüşen alana neşter vuruldu. Araziden tam 5 bin 400 ton moloz kaldırılırken alan beton bariyerlerle koruma altına alındı.

Kuzey Ege’ye hayat veren Bakırçay’a kamyonlarca dolusu hurda lastik atıldı. Bakırçay Sindel Köprüsü mevkiinden gelen bir ihbarı değerlendiren Bergama Belediyesi, Bakırçay’dan iki kamyon dolusu lastik çıkardı.

‘Yapanları bulacağız’

Sorumluları kınayan Başkan Hakan Koştu, “Bölgemize can veren, soframızdaki ürünlere can suyu olan Bakırçay’a yapılan bu çirkin katliam kabul edilemez. Yapanları bulmak için çalışma başlattık. En ağır şekilde cezalandırılması için üzerimize düşeni yapacağız. Temizleme çalışmaları sürüyor, en az iki kamyon daha lastik olduğu tahmin ediliyor” dedi.

Datça’da kaymakamlık ve belediyenin desteğinde, Datça Amatör Denizciler ve Gemi Adamları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, ilçe merkezindeki mavi bayraklı Kumluk Plajı’nda dip temizliği yapıldı. Deniz dibinden çuvallar dolusu çöp çıkarıldı. 3 saat süren temizliğin ardından deniz dibindeki kirliliğinin boyutunu gözler önüne seren çöpler, çevre duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bir süre limanda bekletilerek sergilendi. Etkinliğe katılanlare, “Denizlerde hayat vardır. Denizler çöp kutusu değildir” diye slogan attı.

Çeşme, pilot bölge

Çeşme, WWF- Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan Plastik Atıksız Şehirler Ağı (Plastik Smart Cities) protokolü kapsamında pilot ilçe oluyor. Yıllardır sürdürülebilir turizmin öncülüğünü yapan Çeşme’nin, plastik atıkları engellemek konusunda turistik beldelere örnek olacağını belirten Belediye Başkanı Ekrem Oran, “Mavi Bayraklı plajlarımız ve muhteşem doğamızı koruma çalışmalarını bir adım ileriye taşıyacağız” dedi.

‘Doğayı korumalıyız’

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu Bostanlı Rotary Kulübü Başkanı Nehir Sipahi Kayadelen, Karşıyaka Belediyesi işbirliğiyle düzenledikleri etkinlikte çevre bilincine vurgu yaptı.